Brand op zolder na herstellingswerken aan goot 22 juni 2018

03u03 0 Zwevegem Na herstellingswerken aan de goot van een woning op de hoek van de Steenbakkersstraat en de Sint-Pietersbruglaan in Moen (Zwevegem) is gisteren kort na de middag brand ontstaan.

Het vuur brak rond half twee uit op de zolder van de privéwoning van Houtzagerij Van Acker en zorgde vooral voor rook. Zaakvoerder Georges Van Acker en een poetsvrouw probeerden nog te blussen met emmers water, maar raakten bevangen door de rook. Van de toegesnelde ambulanciers kregen ze ter plaatse extra zuurstof toegediend. Beiden moesten voor een check-up en het meten van het CO-gehalte in hun bloed mee naar het ziekenhuis. "We zagen vooral rook en schepten emmers water uit het bad om te blussen vooraleer de brandweer hier was", aldus Georges' kranige 94-jarige vader Jozef, die aan de overkant van de straat woont. "Op die manier konden we erger voorkomen." Bij aankomst van de brandweer waren de grootste vlammen al geblust. Het vuur was dan ook snel onder controle. De brandweermannen maakten wel nog enkele openingen in het dak om de rook gemakkelijker te laten ontsnappen en te kunnen nagaan of er nog ergens vuur smeulde. De woning bleef bewoonbaar en de aanpalende houtzagerij liep geen schade op. Enkele werknemers verlieten tijdens de bluswerken wel hun werkplek. De Steenbakkersstraat, vlakbij de stortplaats van Imog, bleef een tijdlang voor het verkeer afgesloten. (LSI)