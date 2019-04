Boze Bekaert-werknemers blokkeren nog steeds hoofdingang, vakbonden voeren mediastilte in Joyce Mesdag

02 april 2019

Ook vandaag nog blokkeren enkele werknemers van staaldraadproducent Bekaert de hoofdingang in Zwevegem, waardoor het nog steeds moeilijk is voor vrachtwagens om het bedrijf te bereiken. Ze doen dat als protest tegen de herstructurering die de directie vorige donderdag aankondigde. Het wil 281 jobs schrappen. De fabriek in Moen wordt gesloten en de productie verhuist naar Tsjechië.

Vakbonden hebben intussen een mediastilte ingelast tot het overleg van donderdag, zo laten de verschillende vakbonden weten in een gezamenlijk persbericht. “Sedert de aankondiging tot herstructurering bij Bekaert is de sfeer in het bedrijf, op de werkvloer, erg gespannen en onrustig”, klinkt het. “We willen daarom zo vlug als mogelijk de procedure in het kader van de wet-Renault opstarten (Die wet legt de procedures vast die moeten worden gevolgd bij een collectief ontslag, nvdr.). We zaten vandaag samen met alle vakbondsfracties om ons voor te bereiden op de eerste bijeenkomst met de directie, dit in het kader van de informatie- en consultatieronde.”

Die bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 april. “Daarbij gaat onze aandacht in de eerste plaats naar het behoud van zoveel mogelijk jobs. Pas in een latere fase onderhandelen we over het opmaken van een sociaal plan. In het belang van de werknemers van Bekaert NV zullen wij ons nu eerst concentreren op de komende onderhandelingen en wij hopen dan ook op begrip voor onze tijdelijke media-stilte.”

Vakbondsman Steven van Eekhoutte (ABVV metaal) liet gisteren nog optekenen dat de vakbonden zich in een spanningsveld bevonden na de spontane langzaamaanacties en de blokkade aan de ingang gisteren. “De werknemers willen uiteraard hun ongerustheid en ongenoegen uiten, en wij begrijpen dat ook. Tegelijk zorgt dat wel dat wij ons in een spanningsveld bevinden. Wij starten donderdag met de onderhandelingen met de directie. Uiteraard willen wij dat die onderhandelingen in een serene sfeer kunnen plaatsvinden, zodat we eventueel het aantal ontslagen nog wat kunnen terugdringen.”