Bouw gemeenteschool start maandag 225 LEERLINGEN TREKKEN NAAR ÉÉN NIEUWE LOCATIE JOYCE MESDAG

21 juni 2018

02u37 0 Zwevegem Volgende week start de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Heestert. De nieuwbouw zal de twee huidige vestigingen vervangen.

Op dit moment gaan de 225 leerlingen van de gemeenteschool in Heestert op twee locaties naar school: de kleuterafdeling en het eerste leerjaar zit in een vestiging in de Gauwelstraat, de kinderen van de overige vijf leerjaren krijgen les in de oude jongensschool in de Vierkeerstraat. "De vestiging in de Gauwelstraat is eigendom van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën", legt schepen Johan Rollez uit. "Die hebben jaren geleden al laten weten dat ze die eigendom graag willen gebruiken voor het masterplan van wzc Marialove. We weten dus al een hele tijd dat we daar op termijn weg moeten."





Interessanter

Met alle leerlingen naar de Vierkeerstraat trekken, was geen oplossing. "De oude jongensschool is ten eerste te klein om alle leerlingen op die ene locatie te kunnen herbergen, en bovendien is het gebouw daar ook al sterk verouderd." Het gemeentebestuur opteerde dus voor een nieuwbouw waar álle leerlingen naartoe zullen kunnen. "Sowieso is het voor de school interessanter om haar werking op één locatie te organiseren en op deze manier kunnen de leerlingen op hun huidige school blijven tot de nieuwbouw af is."





De nieuwbouw komt op een plein achter het kerkhof, dat ook al eigendom was van de gemeente. Er wordt 5,15 miljoen euro geïnvesteerd, 4,5 miljoen euro daarvan is gesubsidieerd door Agion. "Het wordt een schoolgebouw van 2 verdiepingen hoog in een U-vorm, met ingesloten een speelplaats voor de kleuters, en achteraan een tweede speelplaats voor de lagere school. In de kelderverdieping komt een sporthal, de twee bovengrondse verdiepingen krijgen 10 klaslokalen voor de 10 klassen van de school en 3 godsdienstlokalen. Drie klassen, een van de kleuterklassen en twee van de lagere afdeling, zijn ruimere lokalen die in twee opgesplitst kunnen worden. Het gebouw telt ook een refter, een zorgklas en een leraarskamer. Er is nog een polyvalente ruimte en een heel ruime gang die ook als speelruimte gebruikt kan worden.





Door de komst van de gemeenteschool moet de hondenschool wat naar achteren opschuiven. "Er worden twee terreinen afgebakend voor de hondenschool, de rest van het terrein (plus 2000m² die ter beschikking gesteld wordt van een buur) kan verder gebruikt worden door de Chiro, die daarnaast zijn lokalen heeft. Van zodra de school afgewerkt is, zal de Chiro de beide speelplaatsen ook kunnen gebruiken voor haar werking."





De werken moeten klaar zijn in oktober 2019. Als alles goed gaat, verhuizen de leerlingen in de herfstvakantie van volgend jaar naar hun nieuwe stek.