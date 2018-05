Boer vindt uitgebrande auto 12 mei 2018

02u32 0

In de Marberstraat heeft een boer een volledig uitgebrande auto op zijn weg gevonden. "Omdat het een smalle landweg was, kon ik geen kant uit met mijn wagen en heb ik de politie gebeld", vertelt de man. Ook de brandweer kwam ter plaatse, maar blussen hoefde niet meer. De auto, vermoedelijk van Franse makelij, was volledig uitgebrand. Wellicht gebeurde dat in de nacht van donderdag op vrijdag. De politie onderzoekt de zaak. Mogelijk werd de wagen in brand gestoken. (AHK)