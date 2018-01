Boek belicht unieke dorpsfiguren 24 januari 2018

Luc Depaepe, Jeroen Dumortier, Robert Santy en Roger Witdouck hebben een boek af over Sint-Denijs. Er staan bijdragen in over lokale muziekverenigingen van 1840 tot nu, belevenissen van dorpsgenoten tijdens WOII en het kostergeslacht Froedure.





Of hoe dezelfde familie telkens van vader op zoon 360 jaar de koster leverde in Sint-Denijs, van 1596 tot 1956. Ook boeiend is het verhaal van Eugène Vandemeulebroecke (1784-1868), die als soldaat veldslagen van de Franse keizer Napoleon meemaakte in Spanje en Portugal en daarna 40 jaar lang veldwachter was in Sint-Denijs. Er staat in het boek ook uitleg over hoe de streeknaam 'Het land van Mortagne' ontstond.





Het rijk geïllustreerde boek in kleurdruk telt ruim 250 pagina's en is een uitgave van het Davidsfonds. Reserveren kan door de kostprijs van 25 euro op rekeningnummer BE25 4678 1216 1182 over te schrijven met vermelding 'DF - Sint-Denijs'. Meer info op het nummer 0479/11.69.34. (LPS)