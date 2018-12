BMW duikt in gracht op oudejaarsnacht LSI

Tijdens de oudejaarsnacht is een automobilist langs de Sint-Arnoutstraat in Zwevegem met zijn BMW X3 in de gracht beland. In de buurt van het kruispunt met de Avelgemstraat schoof de man rond 0u45 om een nog onduidelijke reden met zijn terreinwagen in de gracht. De brandweer van de zone Fluvia moest er aan te pas komen om de man uit zijn wagen te helpen. Hij raakte slechts lichtgewond. De auto moest uit de gracht getakeld worden.