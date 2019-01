Blueberry Hill krijgt locatie op Transfosite Joyce Mesdag

30 januari 2019

Het is nu zeker: avonturencentrum Blueberry Hill uit Kortrijk verhuist naar de beschermde gewezen elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem. De eigenaar van het pand wil er een woonproject realiseren, en dus moest zaakvoerder Koen Demuynck op zoek naar een nieuwe locatie. Die vond hij op Transfo, een site die sinds 2004 eigendom is van de gemeente Zwevegem. “Vorig jaar kreeg onze gemeente vraag van zaakvoerder van Blueberry Hill of hij een nieuwe kliminfrastructuur kon bouwen op de site Transfo”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “Deze kliminfrastructuur sluit zeer goed aan bij de andere reeds aanwezige avontuurlijk sporten op de Transfosite.” De gemeenteraad besliste maandag om een stuk grond van ongeveer 5.750 m², samen met het op dit moment leegstaande ELIA gebouw, in erfpacht gegeven aan de bvba Demuynck om er een klimsportcentrum op te realiseren en in uit te bouwen. “Het klimcentrum zal iets groter zijn qua oppervlakte dan het nu is in Kortrijk”, zegt Demuynck. “Binnenkort stellen we de plannen uitgebreid voor. Dit was een eerste stap, in een volgende stap moet het BPA aangepast worden, en moet ons dossier nog gesubsidieerd raken door Sport Vlaanderen. We zouden graag volgend jaar kunnen beginnen bouwen. Als ik heel optimistisch ben, zouden we er eind 2020 al onze intrek kunnen nemen.”