Bistro helpt mensen met beperking aan werk HORECAZAAK LA MAIRIE OPENT IN OUD GEMEENTEHUIS JOYCE MESDAG

07 juli 2018

02u37 0 Zwevegem In het voormalige gemeentehuis in Zwevegem is horecazaak La Mairie geopend. Het wordt een bistro waar mensen met een beperking ook aan de slag kunnen. Dylan Derveaux (23) kijkt er enorm hard naar uit. "Want glazen afruimen en de frigo's opvullen, ik doe dat supergraag."

Het was een werk van lange adem, maar er heeft eindelijk een horecazaak een thuis gevonden in het voormalige gemeentehuis. Na de verhuis van de gemeentediensten naar het gemeentepunt in 2013, stond het gebouw twee jaar leeg. Het gemeentebestuur had oorspronkelijk het idee om er een restaurant in onder te brengen, maar er meldden zich geen geïnteresseerden.





"De gemeente heeft het concept toen wat opengetrokken", zegt Dirk Desmet van Lisam Systems. "Ook kandidaten die een horecafunctie wilden combineren met een kantoorfunctie, mochten zich melden. De concessie is toen aan ons bedrijf toegekend. Sinds anderhalf jaar zijn onze kantoren in het oud gemeentehuis gevestigd. Zelfstandige uitbaters vinden voor de horecazaak beneden, was echter geen evidentie. We hebben daarom een concept uitgedacht waarbij mensen gezocht die in dienstverband La Mairie willen uitbaten: het zijn Vanessa Dobbels (40) en Tiebe Rigole (20) geworden."





Groep Ubuntu

Lisam Systems wilde ook een sociaal luikje in La Mairie verweven. Daarom werkt het samen met Groep Ubuntu, een organisatie die zich inzet voor mensen met een beperking. Drie van hun cliënten zullen er meedraaien in de zaak. "Wij proberen werkplekken te zoeken op maat van onze mensen, op basis van hun talenten en interesses", zegt Lut Louwagie van Groen Ubuntu, dat nu fuseert met Achtkanter. "Ze doen dat onbezoldigd. Het gaat immers om de andere zaken die ze uit een job halen: ze leggen een netwerk aan, leren collega's kennen. Bij een deel van hen is dit een opstapje naar betaald werk. Dan is dit ook dé manier om werkattitude aan te leren."





Op en top gefocust

Dylan Derveaux (23) uit Zwevegem is er alvast helemaal klaar voor, en hij is apetrots dat hij straks aan de slag mag in La Mairie. "Want glazen afruimen en de frigo's opvullen, ik doe dat supergraag. Ik ga hier komen werken op donderdag, op maandag werk ik al in basisschool de Windroos."





"Mensen met een verstandelijke handicap kunnen vaak enkel maar ingezet worden voor routinewerk, maar áls ze dan een taak uitvoeren, doen ze dat met een concentratie en inzet waar andere mensen nog een puntje aan kunnen zuigen", zegt Desmet. De tafels van La Mairie staan opgesteld in de ruimtewaar vroeger de dienst Bevolking was ondergebracht. De lampen en de vloer kan je onder meer nog herkennen.