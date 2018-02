Bierhandel wint opnieuw goud 15 februari 2018

02u26 0

Het evenementenbureau Beer Awards hield een digitaal festival, waarbij 14.732 stemmen werden uitgebracht op www.beerawards. be om de beste bieren van 2017 te kiezen. Tegelijk werd ook de bierhandel van het jaar gekozen. De gouden medaille gaat naar Bierhalle Deconinck in Vichte. De handelszaak won recent ook al goud op de internationale bierwebsite RateBeer.com. En alsof dat nog niet volstaat, wonnen Bierhalle Deconinck en brouwerij Alvinne uit Moen ook een bronzen plak op de Beer Awards in de categorie bierfestival van het jaar. Deconinck en Alvinne houden tweejaarlijks het 'Alvinne craft beer festival' in de biershop in Vichte, waar zo'n 2.500 bezoekers uit alle hoeken van de wereld op afkomen. Deconinck heeft een uniek aanbod van speciaalbieren. (LPS)