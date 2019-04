Bezoek tijdens paasweekend langste modelspoorbaan (1.100 meter) van het land Joyce Mesdag

10 april 2019

21u49 0 Zwevegem De Zwevegemse modelspoorclub Locomatic houdt met het paasweekend opendeurdag. Je kan er de langste modelspoorbaan van België bewonderen. Op het spoor met een lengte van liefst 1.100 meter duurt het minstens 7 minuten voor een trein terug bij zijn startpunt aankomt. “Je mag dat ‘spelen met treinen’ noemen. Dit is eigenlijk onze kinderdroom die we kunnen realiseren”, zegt voorzitter Hendrik Derammelaere.

Locomatic heeft al sinds de jaren 90 haar stek in De Brug, het ontmoetingscentrum in de voormalige katoenspinnerij. De club heeft er de langste modelspoorbaan van het land, en daar zijn ze bij Locomatic bijzonder fier op. “Op een oppervlakte van 44 op 4 meter loopt hier meer dan één kilometer aan sporen”, zegt voorzitter Hendrik Derammelaere. “Dat is vooral straf omdat het ook nog eens op een hoog niveau is: onze modelspoorbaan is volautomatisch. Dat betekent dat je hier 20 treinen kunt laten rondrijden, zonder dat er ergens een aanrijding gebeurt. Het gaat om één lus die in verschillende bochten door het decor kronkelt. Het duurt minstens 7 minuten vooraleer één trein opnieuw aan zijn startplaats terugkomt.”

Niet ouderwets

De club telt een 25-tal leden, voornamelijk veertigers en vijftigers. “We hebben een aantal jongeren, maar ze zijn in de minderheid. Ze zijn nochtans heel erg welkom. We zijn ook helemaal op de digitale ‘trein’ gestapt. Je kan onze treinen bijvoorbeeld via een smartphone bedienen. Ouderwets kan je onze vereniging dus zeker niet noemen.” Alle leden hebben zowat hun eigen ‘specialiteit’. “Terwijl de ene het best met de treinen rijdt of het sterkst is in het elektronisch verhaal achter onze modelspoorbaan, heeft de andere dan weer het meeste geduld om onze decorstukken gedetailleerd te beschilderen. Iedereen doet waar hij goed in is. De vaste leden hebben een sleutel zodat ze hier ten allen tijde kunnen komen verder werken, als ze tijd en zin hebben. Vroeger werd het wel al eens heel laat, maar nu gaat het licht hier meestal tegen half tien ’s avonds uit.”

Kinderdroom

Ook Jan Masselus uit Gullegem is een van de fervente leden van de club. “Ik heb thuis één kamer kunnen inpalmen voor mijn modelspoorbaan, maar hier heb je natuurlijk veel meer plaats. Mijn trein thuis staat op amper een minuut terug aan start”, lacht Jan. “Hier kan je grotere treinstellen laten rijden en kan je een realistischer decor bouwen. Een dure hobby? Mensen die hele dagen op café hangen of elke dag een pakje sigaretten oproken, die geven ook flink wat centen uit.”

Je mag dat ‘spelen met treinen’ noemen, wat Locomatic doet. “Eigenlijk doen we gewoon wat kinderen doen, maar dan op een heel hoog niveau. Dit is eigenlijk onze kinderdroom die we eindelijk kunnen realiseren”, zegt Hendrik. “Ik krijg ook wel eens die opmerking”, zegt Jan. “Maar dat is dan vaak door mensen die niet weten wat er allemaal achter een modelspoorbaan als dit zit.”

Kostprijs?

Hoeveel centen de leden al in hun modelspoorbaan hebben gestopt, dat durft Hendrik amper uit te rekenen. “De treinstellen kosten tot 1.500 euro, maar ook het decor is niet goedkoop. Voor de kleinste stukjes tel je al snel 25 euro neer en voor een modelbouwpakket voor de grotere gebouwen, zoals een kerk bijvoorbeeld, betaal je 120 tot 150 euro. Het tikt snel aan.” Waar halen de leden die centen dan allemaal vandaan? “Met de opbrengst van onze drankverkoop en opendeurdagen”, zegt Hendrik. “Heel veel leden laten hier hun eigen modellen achter, eerst voor een tijdje, en daarna dan toch voor altijd, omdat ze hier nu eenmaal beter tot hun recht komen. En we krijgen ook geregeld groepen over de vloer die onze modelspoorbaan willen bezoeken. We kunnen hier eindeloos vertellen over onze hobby.” En om de groepen écht in detail naar het decor te doen kijken, heeft Hendrik een trucje. “Ik laat hen die ene erotische scène zoeken hier in ons decor. Of ik vraag hen de schaapjes te tellen. Die trucs doen het hem altijd.”

Poetswerk

De modelspoorclub opent zijn deuren op zaterdag 20 en zondag 21 april van 10 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. In de laatste rechte lijn naar de opendeurdag is er vooral nog veel poetswerk. “We hebben ons plafond volledig vernieuwd”, zegt Hendrik. “Het dak was totaal niet geïsoleerd, wat een flinke energierekening betekende voor ons. De gemeente heeft het materiaal aangekocht, goed voor zo’n 30.000 euro, wij hebben al het werk zelf gedaan, goed voor in totaal zo’n 2.500 uren werk. Maar we hebben dus wel veel stof gemaakt, en nu zijn we druk bezig om alles weer netjes te krijgen tegen de opendeurdag.”

Wie de vorige keer ook al naar de opendeurdag is geweest, kan best nog eens terugkregen. “We veranderen zo vaak ons decor, dat het zeker de moeite blijft. Het ziet er sowieso al helemaal anders uit.”