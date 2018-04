Betrapt op alcohol, maar toch weer aan het stuur 30 april 2018

02u31 0

Een automobilist die donderdag langs de Oudenaardseweg in Spiere-Helkijn betrapt werd op rijden onder invloed, speelde niet alleen zijn rijbewijs maar uiteindelijk ook 15 dagen zijn wagen kwijt. Hij had bijna 1,7 promille alcohol in het bloed. De politie bleef de man echter in de gaten houden omdat hij kennelijk iets van plan was. Zo zagen de inspecteurs hoe de man een dik half uur na de intrekking van zijn rijbewijs toch weer in zijn wagen stapte en verder reed. Ter hoogte van het gemeentehuis werd de man in kwestie aan de kant gezet. Op bevel van het parket werd zijn voertuig in beslag genomen. (VHS)