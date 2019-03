Bestelwageninbrekers slaan weer toe in alle hevigheid: voor duizenden euro’s materiaal gepikt Hans Verbeke & Erik De Block

31 maart 2019

23u00 0 Zwevegem Minstens zeven kleine zelfstandigen uit Zuid-West-Vlaanderen zijn de afgelopen dagen het slachtoffer geworden van een inbraak in hun bestelwagen. De buit bedraagt vele tienduizenden euro’s aan vaak duur werkmateriaal. “Het is een spijtige vaststelling: dergelijke bestelwagens blijven een dankbaar doelwit”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper.

Toen Frederik Dewaele uit Zwevegem vrijdagavond op een werf in Wervik aan de slag wilde gaan, merkte de 37-jarige schrijnwerker dat er iets mis was met het slot in de achterdeur van zijn grote bestelwagen. “Ik kreeg de sleutel er niet helemaal in en toen ik ‘m weer uittrok, viel het slot precies vanzelf open”, vertelt de man. “Binnen merkte ik onmiddellijk dat mijn grote zaagmachine, een stuk dat 35 kilogram weegt, verdwenen was. Bij nader inzicht miste ik ook nog ander werkmateriaal, goed voor zowat 7.000 euro.”

Ook eigenaar van anonieme bestelwagen bestolen

De bestolen schrijnwerker woont op de Europawijk in Zwevegem. “Dezelfde nacht werd hier wat verderop ook een bestelwagen van Grando Keukens leeggeroofd. Langs een drukke weg in de omgeving werd ook geprobeerd in te breken in een bestelwagen, maar wellicht zijn de daders daar opgeschrikt en namen ze de benen.” Ook schilder Nourredine Hamidi (46) werd beroofd. “Ik woon ook op de Europawijk, hoop en al op 150 meter afstand van Frederiks woning”, vertelt hij. “Mijn bestelwagen is niet beletterd, je kan dus aan de buitenkant niet afleiden welk materiaal er in zit. Dat hield de daders echter niet tegen. Ze namen voor enkele duizenden euro’s aan buit mee, waaronder twee grote stofzuigers.” Opmerkelijk: een zelfstandige in sanitair wiens bestelwagen duidelijk in het zicht stond, bleef buiten schot. “Zijn voertuig is wél beletterd”, zegt Frederik. “Ik vermoed dat de daders eigenlijk alleen maar schrijnwerkers viseren.”

Piepklein gaatje gemaakt net onder de deurklink

Dat de daders echter wel degelijk interesse hebben in werkmateriaal van niet-schrijnwerkers, blijkt uit wat zich - ook tijdens de nacht van donderdag op vrijdag - afspeelde in de Westhoek. Sanitair installateur Ludovic Cordier (36) uit Hollebeke stelde ’s morgens vast dat uit zijn bestelwagen twee dure machines verdwenen waren. “Net onder de klink van de achterdeur maakten de dieven een piepklein gaatje waardoor ze de deur open kregen”, vertelt hij. “Ik merkte het pas op toen ik bij m’n eerste klant arriveerde. De daders wisten heel goed wat ze hebben moesten. De twee verdwenen machines zijn de duurste die ik heb en kosten samen zowat 2.500 euro. Bovendien heb ik ze echt wel nodig waardoor er niks anders op zat dan onmiddellijk opnieuw te investeren.”

Werkdag naar de knoppen

Wellicht dezelfde daders sloegen ook toe bij een zelfstandige in Poperinge én bij schrijnwerker Quentin Decroix uit Zillebeke. “Toen ik vrijdagmorgen wou vertrekken, zag ik dat de schuifdeur van mijn bestelwagen open stond”, vertelt de man. “Een aantal machines is verdwenen maar gelukkig niet allemaal. De daders forceerden het slot van mijn deur, evenwel zonder veel schade te veroorzaken. Dit is gewoon heel vervelend. Je werkdag is naar de knoppen, er moet aangifte gedaan worden bij de politie en voor je kan verder werken, moet je eerst nieuw materiaal gaan halen. En de onverwachte flinke hap uit het budget is voor eigen rekening want de gestolen spullen zien we meer dan waarschijnlijk nooit meer terug.”

Buiten parkeren, is om moeilijkheden vragen

Hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper is niet verrast dat zich opnieuw inbraken in bestelwagens voordoen. “Het is een plaag die ons al enkele jaren zorgen baart”, zegt hij. “Er valt ook niet zoveel tegen te doen, behalve dan misschien een goed alarm plaatsen op je bestelwagen of een extra beveiliging op de deuren. Dieven weten maar al te goed dat er kwalitatief en mooi werkmateriaal buit te maken valt. Dergelijke voertuigen buiten parkeren, is eigenlijk om moeilijkheden vragen. Maar wij beseffen ook wel dat veel kleine zelfstandigheden niet de mogelijkheid hebben om hun bestelwagen ‘s nachts binnen te plaatsen.”