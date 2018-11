Bernice en Frans zijn een briljanten paar 09 november 2018

Frans Wittevrongel (87) en Bernice Houpline (87) vierden onlangs hun briljanten huwelijksjubileum. Frans werkte eerst in La Flandre en vervolgens bij Bekaert, waar hij van in 1986 tot aan zijn pensioen is gebleven. De man was een fervent visser en is de medestichter van de vissersclub in Zwevegem-Knokke in 1956. Bernice werkte bij dokter Reyntjes als dienstbode. Toen haar moeder ziek werd, heeft ze het huishouden gedaan en voor haar moeder gezorgd. Bernice is altijd een helpende hand geweest. Zo stond ze ook jarenlang in de kantine van de kaarters. De jubilarissen hebben vier kinderen: Marie-Jeanne, Hans, Josiane en Frank. Er zijn drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Ze wonen al vele jaren in de Rozenstraat in Moen.





(GVZ)