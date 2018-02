Bejaarde man (95) vermist 23 februari 2018

02u27 0

De politie is op zoek naar een 95-jarige man uit Zwevegem. Jaak Verstraete (95) verdween gisteren rond 16.30 uur uit het woonzorgcentrum Marialove langs de Gauwelstraat in Heestert en is sindsdien niet meer gezien. Speurders hebben gisteren tot middernacht gezocht naar de bejaarde. Dat gebeurde met speurhonden en een helikopter met een warmwatercamera, zonder succes. De man draagt een zwarte fleecetrui, blauwe schoenen en een grijze stoffen broek. Wie de man heeft gezien, kan contact opnemen met de politie via het nummer 056/62.67.04 of via 101 en 112. (AHK)