Bejaard echtpaar afgevoerd na brand in bijkeuken 07 april 2018

02u43 0 Zwevegem In de Leliestraat in Zwevegem-Knokke brak gisterenmiddag omstreeks 13 uur brand uit in een bijkeuken in de garage van een woning.

Een bejaard echtpaar dat er woont, was allicht bezig met het bereiden van het middagmaal. Een overbuur merkte plots rook op ter hoogte van de garage en verwittigde de hulpdiensten. Het echtpaar kon erg snel en ongedeerd uit de woning gehaald worden. Ook een auto die in de garage stond kon op tijd uit de garage geduwd worden. De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen. De man en vrouw werden uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis om hen te controleren op rookintoxicatie. Vooral het keukentje in de garage liep schade op. De woning zelf bleef zo goed als volledig gevrijwaard. (AHK)