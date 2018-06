Beestenboel in de Kouterschool 08 juni 2018

Tijdens het schoolfeest in de Kouterschool liep het dit jaar een beetje anders dan gewoonlijk. Klassiek is het podium voorbestemd voor de kinderen en voeren ze hun ingeoefend nummertje op voor hun grootste fans, de ouders. Kouterschool stond dit ook op het programma, maar daar deed men er nog een schepje bovenop. Daar kwam de mobiele kinderboerderij langs met heel wat kleinere boerderijdieren. Voor de kinderen een extra en leerrijke attractie. Voor de directrices, Nathalie Herremans (l) van het lager en Lieve Duyck van de kleuterafdeling was het blijkbaar ook een bijzondere ervaring.





(GVZ)