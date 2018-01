Bedrijf halfuurtje geëvacueerd na brand 31 januari 2018

De werknemers van het buisproductenbedrijf Fomeco langs de Blokellestraat in Zwevegem werden gisterenmorgen omstreeks 11.30 uur even geëvacueerd nadat rookontwikkeling was ontstaan aan een afzuiginstallatie. De brand ontstond op een plaats waar werkzaamheden bezig waren. Voor alle veiligheid werd het bedrijf ontruimd. Na een halfuurtje konden de werknemers alweer naar binnen. De brandweer had het euvel snel onder controle en hoefde niet erg veel in te grijpen. De schade aan de afzuiginstallatie bleef erg beperkt.