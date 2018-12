Basketballegende Ann Wauters opent Sporthal 2.1. en Speel. Maxime Petit

22 december 2018

Zwevegem heeft er op korte tijd twee pronkstukken bij. Het oude zwembad onderging op amper zes maanden tijd een ware metamorfose en bestaat nu uit een vernieuwde sporthal die de naam sporthal 2.1. kreeg en een speelparadijs van meer dan 2000 m² dat als Speel. (lees Speelpunt) door het leven gaat. Basketbalster Ann Wauters uit Bellegem opende zaterdagmorgen in het bijzijn van haar zoontje Vince (7) de nieuwe ruimtes officieel. En bij de opening van een sportzaal hoort uiteraard ook een demosessie. Een tiental spelertjes uit de plaatselijke basketbalclub showden hun kunstjes aan hun basketidool. Even een domper op het spektakel toen bleek dat de basketbalring door een technisch defect niet naar beneden kwam maar het euvel werd gelukkig na een tiental minuutjes opgelost. “Naast basketten kun je hier ook tennissen, volleyballen en badmintonnen”, zegt afscheidnemed schepen van Sport Luc Vanassche. “Met deze prachtige realisatie komen we eindelijk tegemoet aan de noden van de sportclubs uit onze gemeente”.

De verbouwingen kostten 3,5 miljoen euro maar de gemeente hoeft daardoor niet dieper in de geldbuidel te tasten, integendeel. “De werkingssubsidie die we in de toekomst gaan betalen voor dit nieuw project bedraagt minder dan de kosten die we hadden voor het oude zwembadgebouw”, verzekert schepen Vanassche.

Speel. ging zaterdagmorgen open voor het grote publiek en het zoontje van Ann Wauters Vince mocht de speeltuigen als één van de eersten uittesten. Ook toekomstig schepen Raf Deprez waagde zich op de spectaculairste attracties en hij zag en voelde dat het goed was.