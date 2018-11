Balkon dreigt neer te storten 12 november 2018

De brandweer moest zaterdagavond tussenkomen in de Otegemstraat in Zwevegem, waar een betonnen balkon van een appartementsgebouw in aanbouw naar beneden dreigde te vallen. Uit voorzorg werd de straat een tijdlang afgesloten. De aannemer werd ter plaatse geroepen om het euvel aan te pakken. (VHS)