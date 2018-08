Baby Achilles vervolledigt viergeslacht in familie Clarysse 02 augustus 2018

Onlangs konden we volgend viergeslacht in een originele pose vereeuwigen. De trotse overgrootvader Willy Clarysse (79), een fiere grootvader Steven (52), een al even gelukkige vader Jonas (27) en de enkele weken jonge Achilles Clarysse.





(GVZ)