Automobiliste lichtgewond na duik in gracht LSI

26 december 2018

11u45

Bron: LSI 0

Bij een verkeersongeval in de Vierkeerstraat in Heestert (Zwevegem) is dinsdag iets voor middernacht een 29-jarige automobiliste lichtgewond geraakt. Op de weg tussen Deerlijk en Heestert kwam de wagen aan de linkerkant van de weg in de gracht terecht. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit omdat de automobiliste aanvankelijk niet uit de gestrande wagen raakte maar bij aankomst bleek dat toch wél al het geval. Over de precieze omstandigheden van het ongeval is geen duidelijkheid. Kerst eindigde in ieder geval in mineur voor G.S. uit Heestert. Haar auto moest uit de gracht getakeld worden.