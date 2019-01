Automobiliste (23) gewond na klap tegen boom LSI

20 januari 2019

09u02

Bron: LSI 0

Bij een verkeersongeval langs de Keiberg in Zwevegem is zaterdagnacht iets na middernacht een 23-jarige vrouw uit Zwevegem gewond geraakt. E.C. reed met haar BMW van Zwevegem richting deelgemeente Heestert. Om een nog onduidelijke reden verloor ze langs de kronkelende weg de controle over haar stuur. Aan de rechterkant van de weg knalde de wagen tegen een boom. Een ambulance en een mugteam snelden ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen en brachten het slachtoffer daarna naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Ze verkeerde niet in levensgevaar. Door het ongeval bleef de Keiberg richting Heestert een tijdlang voor het verkeer afgesloten. De BMW liep zware schade op.