Automobilist onder invloed betrapt doordat hij

rijdt met grootlichten aan VHS

21 maart 2019

17u57 0 Zwevegem A.D., een man van 20 jaar uit Zwevegem, laat van zich spreken. Vorig jaar zette de politie ‘m aan de kant omdat hij met z’n grootlichten reed. D. bleek onder invloed van drugs.

Om één uur ’s nachts kreeg een patrouille de Zwevegemnaar in het vizier omdat de grootlichten van z’n auto brandden. D. ging gewillig aan de kant. De politie controleerde zijn identiteit en liet hem, zoals gebruikelijk ook een ademtest afleggen. Omdat er een sterk vermoeden was dat de jongeman onder invloed van drugs was, kreeg hij ook een speekseltest opgelegd. Die maakte duidelijk dat de man THC in het bloed had, de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. De bestuurder was echter zo van de wereld dat hij op een bepaald moment de politie om raad vroeg. “Ik weet eigenlijk niet precies hoe mijn lichten werken. Kunnen jullie even komen kijken, aub?” Volgens zijn advocaat is de man nu echter op het goeie pad. D. gaat wekelijks naar de dokter voor een controle, om te bewijzen dat hij cannabisvrij is. De politierechter weigerde dat vooralsnog te geloven. “Kom maar eens terug in september, en breng alle doktersresultaten mee. Dan zullen we zien of het waar is wat je beweert.”