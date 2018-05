Autistische Elie (15) in zwembad verdronken FAMILIE BEGRIJPT NIET WAAROM POLITIE NIET WERD VERWITTIGD LIEVEN SAMYN EN GEERT VANHESSCHE

29 mei 2018

02u58 0 Zwevegem Elie Barboza, een 15-jarige jongen met een beperking, is overleden nadat hij verdronk tijdens de zwemles in het zwembad van Zwevegem. Vader Valery en oom Jean blijven met een wrang gevoel achter, want de politie werd niet meteen verwittigd. "Dat is de taak van de medische hulpdiensten", klinkt het bij de burgemeester en de schooldirectie.

Op woensdag 2 mei trok de autistische Elie Barboza uit Sint-Denijs (Zwevegem), zoals elke schooldag, naar het Katholiek Orthopedagogisch Centrum De Hoge Kouter in Kortrijk. De school zorgt voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking. Tijdens het afsluitende spelmoment na de zwemles in het zwembad in Zwevegem liep het fout. Plots merkten begeleiders op dat Elie roerloos op de bodem bleef liggen. Aanvankelijk dacht men nog dat het deel uitmaakte van een spelletje, maar toen de jongen onder water bleef, schoot een redder in actie. Hij slaagde erin de jongen op het droge te krijgen en startte de reanimatie.





Onder begeleiding van een mug-team voerde een ambulance hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar zweefde hij twintig dagen tussen leven en dood, maar uiteindelijk stierf hij vorige week. Het voorbije weekend nam de familie al afscheid van de jongen met Angolees-Congolese roots. Maar vader Valery en oom Jean Mukendi blijven met vragen zitten. "Waarom is de politie niet verwittigd?", klinkt het. "Dat gebeurde pas nadat de begrafenisondernemer de dag na zijn dood de politie inlichtte. Eerder kon de politie dus geen onderzoek starten, omdat ze niet op de hoogte was."





"Procedures gevolgd"

Was dat niet de verantwoordelijkheid van de school of het zwembad? "Neen", klinkt het zowel bij Zwevegems burgemeester Marc Doutreluingne als bij algemeen directeur van scholengroep Rhizo Nancy Dedeurwaerder. "De school handelde correct volgens de procedures", zegt Nancy. "We verwittigden meteen het noodnummer 112. Maar het is geen taak van de school om de politie in te lichten." De school rekende daarvoor op het zwembad of de medische hulpdiensten. "We betreuren uiteraard het spijtige ongeval en hebben alle begrip voor de vragen van de ouders." Burgemeester Marc Doutreluingne laat weten dat ook de sportdienst ervanuit ging dat de hulpdiensten de politie zouden verwittigen.





Meer aandacht

De vader en oom van Elie vinden dat de jongeren van De Hoge Kouter bij zwemactiviteiten meer aandacht verdienen. "In zijn vorige school kreeg Elie een badmuts in een fluokleur", zeggen ze. "Zo viel hij beter op." Volgens directeur Nancy Dedeurwaerder was de omkadering meer dan voldoende. "We zorgden voor vijf begeleiders voor 24 leerlingen." Op het ogenblik van de verdrinking zouden ook twee redders aanwezig geweest zijn. "Maar de politie meteen waarschuwen, had weinig uitgehaald", zegt burgemeester Doutreluingne. "Er hadden misschien enkele personen kunnen ondervraagd worden, maar het slachtoffer zelf niet. Bovendien was de jongen nog niet overleden toen hij uit het zwembad werd weggebracht. De politie wordt ook niet van elk ongeval met gewonden op de weg op de hoogte gebracht, toch?"