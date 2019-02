Atletiekpiste wordt vernieuwd én er komt nieuwe discuskooi Joyce Mesdag

26 februari 2019

Het gemeentebestuur van Zwevegem maakt 100.000 euro vrij voor de reiniging en herstelling van de atletiekpiste en de levering en plaatsing van een discuskooi. “De atletiekpiste moet ongeveer om de 2 à 3 jaar gereinigd worden en ongeveer na 10 jaar grondig gereinigd en hersteld worden”, legt schepen van sport Raf Deprez (CD&V) uit. “De laatste reiniging dateert van 2016. Nu is het tijd voor een grondige schoonmaak- en renovatiebeurt. De goten en het opvangpunt worden gespoeld en schoongemaakt, de toplaag wordt waar nodig opnieuw gespoten, en waar de ondergrond beschadigd is, wordt die ook plaatselijk hersteld. Na de werken zullen de belijningen vervaagd of verdwenen zijn, die belijning wordt dus ook opnieuw aangebracht.” En er komt dus ook een discuskooi. “De huidige discuskooi moet om veiligheidsredenen vernieuwd worden.” De werken starten normaal eind april om medio mei afgerond te zijn.