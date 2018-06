Annie en Werner zijn diamanten paar 20 juni 2018

Werner Depraetere (81) en Annie Ovaere (82) zijn 60 jaar gehuwd.





Werner is in Zwevegem geen onbekende. Hij is een grote liefhebber van tuinieren en zit in het bestuur van het groen- en bebloemingscomité. Verder is hij secretaris bij NSB-Zwevegem. Werner en Annie hebben vier kinderen en zes kleinkinderen. Het jubilerende echtpaar woont in de Avelgemstraat in Zwevegem.





(GVZ)