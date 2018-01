Alvinne en Deconinck beste bieren van ons land 31 januari 2018

De internationale bierwebsite RateBeer.com publiceerde een lijst met beste bierbestemmingen.





Het gaat in ons land over 21 locaties, waarvan twee in onze eigen regio. Brouwerij Alvinne in de Vaartstraat in Moen wint in de categorie 'beste café in een brouwerij'. Bierhalle Deconinck in Vichte wint in de categorie 'beste bierhandel'. "Klanten komen uit alle hoeken van de wereld naar onze biershop, door ons unieke aanbod van speciaalbieren", klinkt het bij Bierhalle Deconinck.





"Er worden zelfs bierreizen naar het kleine Vichte gepland vanuit Europese landen en ook Amerika, China en Japan." (LPS)