Alleen geldboete voor man die botst tijdens inhaalmanoeuvre

VHS

04 december 2018

10u01 0

Nico B. (40) uit Deerlijk heeft van de politierechter in Kortrijk een boete van 400 euro gekregen omdat hij vorig jaar op 11 november een ongeval veroorzaakte op de Keiberg in Heestert. “Mijn cliënt werkt in de horeca en was op weg naar huis toen hij om half zeven ’s morgens betrokken raakte in het ongeval”, zegt zijn advocaat. “Hij wou snel thuis zijn bij moeder en kind, haalde een vrachtwagen in en was verrast dat er uit de bocht een tegenligger kwam.” De klap was bijzonder hevig. Kevin Soetens (25) uit Helkijn, de man die werd aangereden, zat gekneld in het wrak van zijn Ford Mondeo. De brandweer moest het dak van de wagen wegknippen om hem te kunnen evacueren. De man, die op weg was naar zijn werk toen het ongeval gebeurde, raakte bijzonder zwaar gewond en was een tijdlang arbeidsongeschikt. Nico B., die niet gedronken had, liep lichte verwondingen op. Hij kon zelf uit z’n Opel Astra kruipen en werd ook naar het ziekenhuis overgebracht.