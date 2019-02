Aannemer steekt tandje bij in Kortrijkstraat om nieuw verkeersinfarct te voorkomen Joyce Mesdag

01 februari 2019

De aannemer die de werken uitvoert in de Kortrijkstraat, zal volgende week het stuk tussen de Luipaardstraat en de Hinnestraat prioritair afwerken, zodat de omleiding die er gevolgd moet worden, aanzienlijk wordt verkleind. Dat werd in een overleg tussen de dienst Openbare Werken, de politie en de aannemer beslist, nadat er op verschillende momenten enorme verkeersproblemen waren door de omleiding voor de werken daar. Er worden momenteel nutwerken uitgevoerd in de Kortrijkstraat voor de industriezone De Pluim. Het verkeerd wordt omgeleid tot aan de ovonde in Stasegem. De sneeuwval, en twee incidenten met vrachtwagens op die ovonde, zorgden voor een waar verkeersinfarct. “Ten laatste vanaf zaterdag 9 februari zal door die aanpassing in de timing van de werken vanuit de Harelbeekstraat via de Hinnestraat terug naar de Kortrijkstraat kunnen gereden worden”, zegt schepen van Openbare Werken Marc Desloovere. “Op die manier wordt in de Kortrijkstraat terug tweerichtingsverkeer mogelijk vanaf de Hinnestraat tot aan de rotonde van de N391, (Q8). Ik vermoed dat de hinder meteen beperkt zal worden hierdoor.”