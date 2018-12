80 banen op de helling bij Betafence: derde van werknemers in Zwevegem wordt afgedankt Joyce Mesdag; Erik De Block

16u11 7 Zwevegem Op een bijzondere ondernemingsraad heeft omheiningsproducent Betafence vandaag aangekondigd dat het 80 banen wil schrappen in Zwevegem. Dat is bijna een derde van de werknemers in die vestiging. Het gaat om 52 arbeidersjobs en 28 bediendefuncties.

‘Een bom’ en een ‘bittere pil’, zo omschrijven vakbondssecretarissen Alain Overbergh (ACLVB) en Piet Decavele (ACV) respectievelijk het nieuws dat ze vandaag te horen kregen op een bijzonder ondernemingsraad. “Betafence wil van zijn vestiging in Zwevegem een zogenaamd ‘Center of Excellence’ maken”, legt Decavele uit. “Ze willen met andere woorden hun fabriek in Zwevegem moderniseren: nieuwe productielijnen installeren, en oude lijnen afbreken. Die nieuwe productielijnen zouden producten produceren die béter in de markt liggen. De lijnen zouden echter een groot deel van de productie automatiseren, waardoor er een vrij groot overschot aan personeel zou zijn.”

“Dat er geïnvesteerd wordt in de vestiging, is niet zo verrassend. Het is al een oude vestiging, en de voorbije jaren is daar té weinig geïnvesteerd, vandaar dat investeringen nu echt wel nodig zijn. We hadden echter niet zien komen dat die investeringen gepaard zouden gaan met zoveel ontslagen. Dit is een bittere pil.” In de loop van volgend jaar zouden 52 arbeiders en 28 bediendes in de vestiging in Zwevegem afgedankt worden. “Er werken 250 mensen op die vestiging, het gaat dus om bijna 1/3 van het totaal aantal werknemers daar”, zegt Overbergh.

Het personeel reageerde verslagen. “Voor hen was dit een echte bom”, zegt Overbergh. “Ze wisten dat het minder goed ging met het bedrijf. Zo was er in het verleden geregeld economische werkloosheid. Er is ook een oproep geweest binnen het bedrijf om vrijwillig te vertrekken. Wie elders aan de slag kon, kon gewoon vertrekken, en hoefde geen opzetperiode te doen. Iedereen had wellicht gehoopt dat het bij deze maatregelen zou blijven. Maar niet dus… Nadat het nieuws werd bekend gemaakt in de ondernemingsraad, werden rond de middag de ochtendploeg en de middagploeg op de hoogte gebracht. De bedienden kregen een mail met het nieuws. ”

Volgende week donderdag is een volgend overleg met de vakbonden. “Dat is meteen het begin van de informatie- en consultatiefase”, zegt Decavele. “Wij stellen vragen die de directie beantwoordt. We hopen tijdens de komende maanden het aantal ontslagen die zullen volgen, zoveel mogelijk te beperken. Er wordt ook onderhandeld over het sociaal plan voor de ontslagen die we niet meer zullen kunnen afwenden.”

Betafence stelt in totaal 840 mensen te werk, verspreid over 5 vestigingen. Het Amerikaanse bedrijf Guardiar is eigenaar van Betafence. Bij Betafence zelf kregen we een ‘geen commentaar’