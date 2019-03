48-jarige man voor rechter na pikante chatsessies met minderjarige Alexander Haezebrouck

13 maart 2019

15u27 1 Zwevegem Een 48-jarige man uit Zwevegem riskeert één jaar gevangenisstraf met uitstel omdat hij seksueel getinte chatgesprekken had met minderjarige jongens. Hij vroeg hem ook om seks te hebben. Tijdens een huiszoeking werd op de koop toe kinderporno gevonden op de computer van de echtgenoot van 48-jarige man.

De chatgesprekken via Facebook Messenger dateren van juni 2015. “De beklaagde hield seksueel getinte chatgesprekken met twee minderjarige jongens van 14 jaar waarbij hij aanbood om seks te hebben”, pleitte het openbaar ministerie. “Hij wist perfect hoe oud de jongen was, want dat werd gezegd tijdens die gesprekken.” De politie hield nadien een huiszoeking in de woning van de 48-jarige man en zijn echtgenoot in Zwevegem. Op de computer van de echtgenoot werd een beperkte hoeveelheid kinderporno gevonden, daarvoor riskeert hij acht maanden gevangenisstraf. “Het is de jongen die hem heeft toegevoegd op Facebook en nadien het gesprek startte”, pleitte advocaat Jan Leysen van het homokoppel. “Uiteraard mocht hij niet zijn ingegaan op die gesprekken, we hebben ondertussen het slachtoffer ook vergoed. Het is wel zo dat de jongen de gesprekken in opdracht voerde van een ex-collega van een immokantoor waar hij in 2016 met slaande deuren is vertrokken. Ze hebben hem gezocht en ook gevonden.” De 48-jarige Zwevegemnaar werd in december nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel omdat hij na zijn ontslag een lastercampagne hield tegen zijn ex-werkgever. Voor de zedenfeiten vraagt de advocaat om de straf te herleiden tot een opschorting van straf. Vonnis op 10 april.