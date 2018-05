46ste Meifeesten op Kappaert 04 mei 2018

02u36 0

Vandaag worden de 46ste Meifeesten op de wijk Kappaert in Zwevegem afgetrapt.





Goochelaar Magic Yvo en zanger-imitator Kris Wills komen het seniorenfeest vandaag opluisteren. Vanaf 16 uur is er de 17de braderie- en rommelmarkt.





Optredens van Dyscordia, Enchantress, Decades of Metal, Growing Horns en Dj Copperwire blinken op de affiche van Rock Kappaert vanaf 19 uur vanavond. Morgen zijn er nog volksspelen, een vleugje kermis, de wielerwedstrijd 43ste Kappaertprijs, en de travestieshow Les Folles de Gand. Zondag staan onder meer een aperitiefconcert op het programma, een grimefestival, een optreden van de dansgroep Tacon Tacon en een muzikale avond door Tirolschwung. (JME)