400 afstammelingen Samain op familiebijeenkomst

Onlangs kwamen niet minder dan 400 afstammelingen van Jean-Baptiste Samain - Marie-Therese Nuyttens, samen voor een familiefeestje.

"Jean-Baptiste werd in 1734 geboren en samen met Marie-Therese had hij 8 kinderen. Die gingen allemaal hun weg en zo kunnen we nu 400 afstammelingen samenbrengen op een grote reünie", vertelt Dirk Samain uit Sint-Denijs. De familie verspreidde zich over de ganse regio en zelfs heel wat aanwezigen kwamen uit Frankrijk. Gezien de omvang van de organisatie is er ook niet elk jaar zo'n bijeenkomst. "In 1948 was er de eerste bijeenkomst. Sindsdien organiseren we om de zeven jaar een dergelijk feest en het is duidelijk dat er telkens meer mensen aanwezig zijn.





