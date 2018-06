33ste hoeve-volksfeest 29 juni 2018

03u07 0

Nu zondag vindt in Sint-Denijs het 33ste hoeve-volksfeest plaats, een organisatie van Landelijke Gilde en KVLV Sint-Denijs. 'Place to be' zijn de loodsen Goemaere in de Marquettenstraat. Vanaf 14.30 uur is er onder meer een gymkana met gators - een behendigheidswedstrijd voor een bepaald type werkvoertuigen - en een tombola. Kinderen kunnen zich uitleven op twee springkastelen. (JME)