278.000 euro investeringen in gebouw 'oud' zwembad 30 maart 2018

Het gemeentebestuur van Zwevegem investeert 278.900 euro in Sportpunt 2, het gebouw waar het huidige zwembad zich bevindt. Het zwembad sluit er over enkele maanden, tegen eind dit jaar komt er een indoorpretpark. "De investeringen die we nu uitvoeren, zijn uitgestelde investeringen", zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen). "De bestaande waterleidingen zijn in slechte staat, en ze worden vernieuwd. Daarnaast worden ook een aantal ingrepen voor de brandveiligheid uitgevoerd, en er komt ook een nieuw gebouwbeheersysteem, waarvan de gemeente de helft zal betalen. Het is de bedoeling dat regenwater opgevangen wordt in een buffer, de leidingen naar deze buffer moeten nog gelegd worden. We hebben gewacht om deze investeringen in te plannen, tot er duidelijkheid was over de nieuwe bestemming. Op die manier kunnen de investeringen gebeuren in functie van die nieuwe bestemming." De bouw van het nieuwe zwembad, op de site vanhoeve Clarysse in de Bekaertstraat, zit nog steeds op schema. "De ruwbouw is afgewerkt, momenteel is men bezig met de afwerking", zegt Doutreluingne. "Het zwembad zal kunnen opengaan eind juni, begin juli." Het wordt een bad van 25 op 25 meter, tot 3 meter diep. Er komen tien zwembanen en een beweegbare bodem. Naast een kinderbad en recreatief bad met lagune wordt ook een fitnesszaal voorzien, en een cafetaria met terras en ligweide. Private partner Lago, vroeger S&R, realiseert het project, dat 13 miljoen euro kost. (JME)