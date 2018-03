2000 kinderen helpen opruimen 24 maart 2018

Zo'n 2000 kinderen van alle Zwevegemse basisscholen zijn gisteren de straat op getrokken om de buurt rond hun school op te ruimen. Ze deden dat in het kader van de 'Grote lenteschoonmaak Zwevegem', de eerste dergelijke groots aangepakte opruimactie in de gemeente. Vandaag trekken er een 250-tal vrijwilligers de straat op, om hetzelfde te doen. "We zijn enorm tevreden over het enthousiasme", zegt schepen Wim Monteyne (N-VA). "We hebben het grondgebied zo goed mogelijk verdeeld onder alle helpers, en op enkele kleine stukjes na zal Zwevegem volledig onder handen genomen zijn." Na de grote opruiming in maart doet Zwevegem een oproep voor zwerfvuilmeters/-peters van een nette buurt. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via mooi@zwevegem.be. (JME)