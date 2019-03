200 schoolkinderen nemen deel aan Klimaatpicknick Joyce Mesdag

15 maart 2019

Zo’n 200 schoolkinderen hebben deelgenomen aan de Klimaatpicknick op site Transfo in Zwevegem, een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen, gemeente Zwevegem en Intercommunale Leiedal. Ze gingen daarmee in op de oproep van Youth for Climate, de

beweging van Anuna De Wever en Kyra Gantois, om op 15 maart acties te organiseren naar aanleiding van de wereldwijde klimaatstaking. “Het decor van de Transfosite is niet toevallig gekozen”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne. “De drie partners - Provincie

West-Vlaanderen, gemeente Zwevegem en Intercommunale Leiedal - delen namelijk dezelfde klimaatambities en Transfo is dé site waar in de toekomst heel wat experimenten rondhernieuwbare energie gepland staan.”De deelnemers kregen een lokaal gebrouwen sapje aangeboden.