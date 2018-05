200 kinderen proeven van atletiek 17 mei 2018

200 kinderen van de Zwevegemse lagere scholen hebben zich gisteren uitgeleefd op de jaarlijkse atletieknamiddag, georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst van Zwevegem en Atletiek Zwevegem.





Met de atletieknamiddag willen de beide partijen de kinderen laten kennismaken met de sport, en eventueel warm maken om zich in de atletiekclub in te schrijven. De 200 leerlingen startten de middag met een gezamenlijke duurloop. "Daarna konden ze in een doorschuifsysteem speerwerpen, kogelstoten, ver- en hoogspringen, een aflossingswedstrijdje doen en een hindernissenparcours afleggen", zegt Janne Depaepe van de sportdienst. De atletieknamiddag is een jarenlange traditie geworden in Zwevegem.





(JME)