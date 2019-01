20.000 euro extra voor Tenniscentrum voor de aanleg van twee tennisvelden Joyce Mesdag

29 januari 2019

De vzw Koninklijk Gemeentelijk Tenniscentrum Zwevegem krijgt 20.000 euro extra van de gemeente voor de twee indoortennisvelden die er werden aangelegd. Vorig jaar werd al eens 20.000 euro toegekend. De totale kostprijs van de werken, de aanleg van de twee velden inclusief belijning is dat, bedroeg 68.400 euro. “De extra subsidie komt er omdat er meerkosten zijn opgedoken tijdens de werken”, zegt schepen van Sport Raf Deprez (CD&V). “De kostprijs van de vernieuwing was namelijk hoger dan aanvankelijk was gedacht omdat de ondergrond verzakt was en er hierdoor extra werkzaamheden noodzakelijk waren.”