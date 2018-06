16 nieuwkomers op Lijst Burgemeester 13 juni 2018

Burgemeester Marc Doutreluingne heeft de lijst voorgesteld waarmee hij in oktober naar de kiezer trekt, in de hoop een tweede ambtstermijn als burgemeester te scoren. Op zijn lijst - met Open Vld'ers en onafhankelijken - staan 16 nieuwkomers. De jongste kandidaat is Siebe Paesschesoone (20) uit Sint-Denys. Carol Bostyn en Pierre Provost komen over van N-VA. Burgemeester Doutreluingne uit Sint-Denijs zal uiteraard de lijst trekken. Stefanie Van den Bossche uit Heestert staat op twee, Johan Deneve uit Zwevegem op drie, Kristof Vromant uit Moen op 4 en Nele Vroman uit Otegem op 5. Yvan Nys, vader van Davy Nys, die heeft afgehaakt om professionele redenen, zal de lijst duwen. (JME)