15 kaderleden aan de deur gezet bij Bekaert Joyce Mesdag

10 december 2018

17u48 1

Staaldraadproducent Bekaert in Zwevegem heeft vandaag 15 kaderleden aan de deur gezet. “We kregen ’s morgens op een bijzondere ondernemingsraad het nieuws dat er 15 mensen ontslagen zouden worden”, zegt Karel Hoorelbeke van de vakbondsorganisatie LBC-NVK. “Meteen daarna werden de kaderleden om wie het ging op de hoogte gebracht dat ze konden beschikken. Morgen hoeven ze al niet meer terug te komen.”

Besparingen

Het gaat om een pure besparingsmaatregel. “Op de voorstelling van de halfjaarlijkse cijfers afgelopen zomer bleken de resultaten niet zo goed als verwacht”, zegt Hoorelbeke. Daar werden ‘kostenreducerende maatregelen’ aangekondigd. Deze ontslagen vormen alvast een eerste maatregel. Het is bang afwachten of er nog volgen. Je ontslag krijgen, is sowieso al erg, maar de timing, zo vlak voor de eindejaarsperiode, is wel heel ongelukkig.”

“Je ontslag krijgen, is sowieso al erg, maar de timing, zo vlak voor de eindejaarsperiode, is nu toch héél erg ongelukkig.” Karel Hoorelbeke

Er volgt geen overleg tussen directie en vakbond. “Er zijn te weinig ontslagen ineens om van een collectief ontslag te kunnen spreken. Ook al vinden we 15 al een groot aantal, we kunnen dus niets meer doen.” Er werken op dit moment 350 bedienden voor de vestigingen in Zwevegem en Deerlijk. Het is in beide vestigingen en over verschillende afdelingen verspreid dat er mensen ontslagen werden. In september kwam Bekaert nog op het nieuws toen een 80-tal bedienden spontaan het werk neerlegden. Toen er een individueel ontslag werd aangekondigd, bleek dat de druppel.