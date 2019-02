15 hoogstammige bomen gerooid in Paridaanstraat omdat ze te veel zonlicht wegnamen Joyce Mesdag

26 februari 2019

16u17 0

Het gemeentebestuur Zwevegem heeft een 15-tal hoogstammige bomen gerooid in de Paridaanstraat omdat ze volgens de buurtbewoners het zonlicht wegnamen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen Marc Desloovere (sp.a) op een vraag van raadslid Yves Debosscher (Groen). Hij vroeg zich af waarom de bomen weggehaald werden. “Ik fiets er regelmatig en ik kan géén enkele reden bedenken. Het is niet zo dat wortels er voor problemen zorgden, of dat ze in slechte toestand verkeerden.” Volgens Desloovere is wel degelijk goed nagedacht over de beslissing. “We kregen heel vaak verzuchtingen binnen van de bewoners daar”, weet hij. “Zelfs op dagen dat de zon heel hoog aan de hemel stond, kregen bepaalde tuinen geen spleetje zonlicht meer. Wij zijn zeker vóór bomen, maar je kan niet alle bomen op alle plaatsen voor altijd laten staan. Deze waren te groot geworden voor de locatie daar. Dat deze bomen daar verdwijnen wordt ruimschoots gecompenseerd door de aanplanting van nieuwe bomen aan de rand van het toekomstige Lettenhof, en we zullen niet wachten tot het Lettenhof klaar is om ze te planten, en elders in de wijk.”