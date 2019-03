13 procent rijdt te snel tijdens controle overdag Alexander Haezebrouck

07 maart 2019

10u25 0

Tijdens een snelheidscontrole van de politie in de bebouwde kom in Zwevegem afgelopen maandag tussen 7 uur en 14 uur reed 12 procent van de bestuurders te snel. In totaal werden 799 voertuigen gecontroleerd, 105 bestuurders reden daarvan te snel. De zwaarste overtreding werd in de Harelbeekstraat genoteerd. Daar snelde een bestuurder aan 86 kilometer per uur voorbij de flitscamera in een zone 50. De bestuurder zal zich binnenkort voor de politierechtbank moeten verantwoorden.