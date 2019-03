12 maanden voorwaardelijk voor inbrekers na diefstal kunstwerken Andy Warhol voor 80.000 euro Alexander Haezebrouck

11 maart 2019

14u59 0 Zwevegem Uit een woning in Zwevegem werden in de zomer van 2016 twee kunstwerken van Andy Warhol en ook enkele miniaturen van kunstenaar Guillaume gestolen. De diefstal gebeurde nadat de zoon des huizes een braspartij met drank en drugs had gegeven in de ouderlijke woning toen de ouders op reis waren. Alles samen hadden de kunstwerken een waarde van zo’n 100.000 euro en werden kort na de diefstal ook teruggevonden.

Twee van de drie dieven zijn veroordeeld tot twaalf maanden met uistel waarvan acht maanden effectief. De derde is veroordeeld tot tien maanden celstraf met uitstel. De inbrekers hadden de code van het alarm weten te ontfutselen van de geïntoxiceerde zoon des huizes. Na het feestje thuis ging de groep ’s avonds ergens anders verder drinken. Op dat moment zagen de dieven hun kans schoon, de zoon merkte de diefstal de dag nadien op toen hij terug thuis kwam. Tijdens een huiszoeking op 21 juli 2016 bij beklaagde Jens V. (29) uit Zwevegem die werd uitgevoerd in een ander drugdossier, werden de kostbare kunstwerken aangetroffen. De jongeman kon niet anders dan bekennen dat hij betrokken was bij de diefstal maar zei dat hij dat deed in opdracht van het ex-liefje van de jongste zoon van het gezin die nog wroeging koesterde na het aflopen van de relatie. Dat werd door de rechter niet geloofd. De twee anderen konden ontmaskerd worden dankzij telefonieonderzoek.