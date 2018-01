"Toppers vragen te veel geld" FINANCIEEL VERLIES DREIGT OP GOUDEN JUBILEUM CYCLOCROSS PETER LANSSENS

02u27 0 Foto Deleu Het huidige bestuur van de cyclocross in Otegem. Zwevegem De koninklijke wielerclub Otegem Boven is klaar voor de 50ste editie van de cyclocross. Het feest heeft wel een zwart randje, want ook het gouden jubileum dreigt verlieslatend te worden. "De toppers in het veldrijden vragen te veel geld", vindt voorzitter Willy Ovaere (74).

De Internationale Betafence cyclocross gooit alle remmen los vandaag. De drie beste veldrijders van de wereld, Wout van Aert en Mathieu van der Poel bij de heren en Sanne Cant bij de dames, zijn van de partij. Maar financieel spoort het niet, voor de wielerclub. Zo werd er vorig jaar op de 49ste editie 8.000 euro verlies geleden. Bezoekers betalen nu 12 euro aan de kassa. Dat is een prijsstijging van 2 euro. Of het zal helpen om deze keer wel de rode cijfers te vermijden, is nog maar de vraag.





"Ook deze speciale jubileumeditie zal wellicht toch weer verlieslatend zijn", zucht Willy Ovaere. "De renners doen de cross dood omdat vooral de toppers hun deelnamegeld blijven verhogen. Al zeg ik wel niet hoeveel ze precies vragen, want dat kan ik niet maken. Hoe ik de toekomst zie? We gaan het financieel proberen recht te trekken. We bekijken voortaan jaar na jaar en cross per cross waar we precies staan. Ik begin zelf stilaan aan mijn afscheid te denken, als voorzitter, want ik word toch een jaartje ouder. Maar wanneer ik precies stop, weet ik nu nog niet."





Akkoord over catering

Er is ook goed nieuws. De besturen van voetbalclub Blauwvoet en de wielerclub hebben namelijk een akkoord over de catering op de cyclocross. De tweedeprovincialer opende de voorbije 49 jaar de kantine tijdens het veldrijden om de kas te spijzen van de voetbalclub, wat per editie tot 6.000 euro opbracht. Maar op het gouden jubileum van de cross blijft de kantine dicht.





De wielerclub werkt vandaag met een eigen cateraar, Snacks-Budé uit Deerlijk, om meer geld in het laatje te brengen voor de cyclocross.





"De kantine blijft sowieso dicht, daar komen we niet op terug. Maar we sloten wel een andere deal met de voetbalclub. Iedereen is tevreden", zegt Wim Buyck van Snacks-Budé. Wat de inhoud van die overeenkomst precies is, wordt niet bekendgemaakt. "U vertelt toch ook niet hoeveel u precies verdient?", reageert Lode Taelman, secretaris van tweedeprovincialer Blauwvoet.





"We geven geen cijfers. Het is heel spijtig wat er gebeurd is, maar het gezond verstand zegeviert nu alsnog. Daar komt het op neer. We bekijken later hoe het de komende jaren verder moet op de cyclocross. Want nu was er niet veel tijd. Het akkoord is dan ook een oplossing op korte termijn."