"Schepen liegt, gemeente wilde kasseien" 10 augustus 2018

Gedeputeerde van Gebiedsgerichte Werking Guido Decorte (CD&V) hekelt de manier waarop het gemeentebestuur van Zwevegem communiceert over de weggenomen kasseistrook in de Helkijnstraat in Sint-Denijs. De kasseien tegenover het Stationsplein lagen er pas een jaar, maar werden uitgebroken na klachten van buurtbewoners over trillingen en geluidshinder door verkeer dat over de kasseien reed. Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere (sp.a) vertelde enkele dagen geleden dat het ontwerp de voorkeur van de provincie genoot en de schuld dus met andere woorden bij het provinciebestuur ligt. "Het was niet onze keuze om er kasseien aan te leggen, maar wel die van de gemeente", reageert Decorte, die zijn stelling staaft met mails naar burgemeester Marc Doutreluingne (Gemeentebelangen). "Toen het ontwerp jaren geleden werd voorgesteld, werd op een bewonersvergadering een opmerking geformuleerd over de hinder van kasseien. De gemeente ging daar niet verder op in. Er was geen speld tussen te krijgen. De schuld op de provincie afschuiven, is dus al te gortig. Het is een leugen en er helemaal over." (LPS)