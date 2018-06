"Nieuw zwembad is superleuk" LEERLINGEN CENTRUMSCHOOL NEMEN EERSTE DUIK, NOG VOOR OPENING JOYCE MESDAG

28 juni 2018

02u33 0 Zwevegem Het nieuwe zwembad in de Bekaertstraat in Zwevegem wordt vrijdagavond officieel geopend, maar gisteren werden de eerste zwemmers al verwelkomd. Het sportcomplex, met ook een fitness- en spinningsruimte, werd in amper 16 maanden gebouwd. Opmerkelijk: ook onder water is er camerabewaking.

Zwevegem sloot in 2015 een samenwerkingsovereenkomst met Kortrijk. De gemeente en stad besloten om met een gezamenlijke private partner twee zwembadcomplexen te bouwen. Dat deden ze met de onderneming S&R, die zwembaden onder de naam Lago uitbaat. Bedoeling is dat de twee zwembaden elkaar aanvullen.





Sauna en lagune

Zwevegem kon zo op eigen grondgebied een zwembad realiseren, én de Zwevegemse inwoners kunnen tegen hetzelfde tarief als de inwoners van Kortrijk in het toekomstige zwembad op Kortrijk Weide gaan zwemmen. Sportcomplex 'Lago Club Zwevegem Fit.' (lees: fitpunt) werd gebouwd vlakbij het oude zwembad, aan de overkant van de straat. Het gloednieuwe gebouw herbergt een zwembad van 25 op 25 meter, met een verstelbare bodem, een kinderbad met enkele speelelementen, een sauna en een warme lagune met een constante temperatuur van 34 graden. Je kan er méér dan enkel maar zwemmen: in hetzelfde gebouw werden ook een fitnesszaal, spinningsruimte en een polyvalente zaal voorzien.





Een aantal zwemmers werden uitgenodigd om het zwembad even te komen uitproberen. "Het is superleuk", zeggen Juliette Malfait, Lorin Rommens, Miel Dhaene en Marte Duprix van de Vrije Centrumschool in Zwevegem. "We zijn heel erg blij dat wij de eersten zijn die mochten komen zwemmen." Ook LO-leerkracht Nele Godderis is heel enthousiast. "Het zwembad is heel geslaagd. Ik zal hier met plezier met mijn leerlingen van het Rhizo College komen zwemmen."





Iets kleiner

Het zwembad is iets kleiner dan het oude, maar alle gebruikers zullen aan boord kunnen blijven. "Scholen uit Kortrijk en Zwevegem die in het oude kwamen zwemmen, kunnen ook hier in het nieuwe terecht", zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld). "Hetzelfde geldt voor alle leden van de zwemclub. Dankzij de verstelbare bodem is dit zwembad diep genoeg voor duiken en synchroon zwemmen, en het is ook breed genoeg om zwemwedstrijden in te kunnen organiseren. Ook het brede publiek zal hier zijn gading vinden, of het nu is om baantjes te zwemmen of in het water te spelen."





Camerabewaking

De prijzen voor het schoolzwemmen en clubzwemmen blijven gelijk. "De prijs voor individuele zwemmers wordt wel iets verhoogd, maar ze kunnen voor die prijs zwemmen in een nieuw zwembad met nieuwe faciliteiten. Zo is er onderwater camerabewaking." Zwevegem betaalt Lago jaarlijks 955.000 euro voor de exploitatie van het zwembad. Na 30 jaar wordt de gemeente eigenaar van het sportgebouw. Lago investeert 16,3 miljoen euro in het nieuwe sportcomplex, en de omtovering van het oude zwembad tot een speelparadijs, samen.





