“Hou jullie dieren veilig binnen tijdens het vuurwerk” Joyce Mesdag

27 december 2018

Veerle Debaillie van dierenasiel de Leiestreek in Zwevegem roept op om alle honden en katten veilig binnen te houden op oudejaarsavond. “Vorig jaar hebben we op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag maar liefst 18 honden moeten ophalen die uit schrik voor het vuurwerk waren uitgebroken”, zegt Veerle. “Eentje was er zelfs in de Leie gesprongen. Dieren doen echt hele zotte dingen op dat moment, dus je neemt best het zekere voor het onzekere: hou jullie dieren, ook katten, veilig binnen.”