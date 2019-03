‘Grote Bevragingsronde’ van start Joyce Mesdag

13 maart 2019

In Zwevegem is de ‘grote bevragingsronde’ begonnen. Het gemeentebestuur heeft haar bestuursakkoord klaar, maar vooraleer dat in een concreter meerjarenplan wordt gegoten, wil het de mening van de bevolking. “In het bestuursakkoord staan de lijnen die we met de meerderheidspartijen willen uitwerken deze legislatuur”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst burgemeester). “Als blijkt dat de bevolking resoluut tegen enkele van onze ideeën gekant is, dan houden we daar uiteraard rekening mee wanneer we ons meerjarenplan opmaken, en met andere woorden budgetten beginnen vrijmaken om al onze plannen te realiseren.” Het ambitieuze klimaatplan dat een paar weken terug werd voorgesteld, is uiteraard een van die zaken waar het gemeentebestuur graag de mening van haar bevolking over wil. “Iedereen kan online zijn mening geven, maar ook schriftelijk. Daarnaast zijn er vier dorpsraden en drie wijkraden waarop we in dialoog gaan met onze inwoners. We willen immers naar de mening van zoveel mogelijk inwoners polsen.” Woensdagavond was de eerste dorpsraad in OC Malpertus in Heestert. Meer info vind je op https://www.zwevegem.be/de-grote-bevragingsronde.