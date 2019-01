"Geen ervaring, maar wel gedreven" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Joyce Mesdag

09 januari 2019

07u21 0

Nieuwkomer Raf Deprez (CD&V) is samen met partijgenoot Kristof Vromant de meest onervaren schepen in het Zwevegemse schepencollege. "Mijn gebrek aan ervaring maak ik ruimschoots goed met mijn gedrevenheid", verzekert Raf. Dat hij niet bang is van een uitdaging bewijst het feit dat hij ooit de heroïsche Iron Man heeft uitgelopen. Hij is zaakvoerder van Raf Deprez Verzekeringen, een bedrijf dat hij voortaan iets meer in de handen van zijn personeel zal moeten laten.

Raf behaalde 1.200 voorkeurstemmen. "Ik ben enorm actief in het verenigingsleven, mogelijk is dat de verklaring voor mijn mooi resultaat. Ik zit in de organisatie van de Ommegangsfeesten in Heestert, van de Hoevefeesten, de kerstmarkt, Tour de Kommerce, Present@,... Ik kan wel wat extra uren in een dag gebruiken", lacht Raf.

Hij krijgt met Sport, Ondernemen, Patrimonium, Preventie, Duurzaamheid en Energie een serieuze pak bevoegdheden. "Ik ben blij dat ik de kans krijg om schepen te zijn in Zwevegem. Misschien zal ik hier en daar wat beginnersfouten maken, maar ik ga mij volop inzetten voor Zwevegem."

Politiek zit ook in de familie: grootvader Remi was burgemeester van Heestert, net als zijn dooppeter en oom Paul. Gaat hij op termijn ook voor de sjerp? "Ik ben ambitieus, dus ik sluit niets uit", knipoogt Raf. "Maar laat ons bij deze eerste zes jaar beginnen." (JME)